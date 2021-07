El Jackson Memorial Hospital uno de los centros asistenciales más reconocidos, en Florida ahora tendrá un centro satélite en la reconocida ciudad de Doral.

Se trata del Jackson West Medical Center, el cual se espera que sea uno de los hospitales con una alta tecnología en todas sus áreas.

“No ha habido ningún otro hospital en la comunidad en los últimos 12 años, por lo que estamos muy emocionados de poder abrir esta instalación, especialmente cuando más la necesitamos: durante una pandemia”, dijo Eddy Borrego, director ejecutivo de Jackson West Medical Center.

Pero no solamente la comunidad de Doral se verá beneficiada, por la inauguración del Jackson West Medical Center.

También los habitantes de las ciudades de Westchester, Sweetwater, Hialeah y Miami Lakes tendrán la oportunidad de ir a este hospital que se espera sea de alta vanguardia.

“Tenemos una resonancia magnética terapéutica, por lo que puede escuchar música mientras se realiza la resonancia magnética. Tenemos un aroma especial que tenemos en nuestras salas de espera para fomentar la relajación, la tranquilidad ”, dijo Borrego.

Además, indicó que los médicos que deseen operar en el centro asistencial lo podrán hacer sin problemas.

“Permitirá que cualquier cirujano de cualquier parte del mundo acceda a la habitación de forma remota”, comentó el jefe del hospital.

NEW CAMPUS – The name Jackson is synonymous with healthcare in South Florida, and the healthcare system’s substantial footprint will grow with the opening of its new campus. https://t.co/1lIfMLMOOG

