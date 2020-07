El jefe de policía de la ciudad de Miami, Jorge Colina, se dirigió al arresto de un manifestante que generó críticas cada vez mayores contra su departamento en un intento de engañar a la opinión pública.

Colina, subió un comunicado en vídeo a las redes sociales el lunes, respondiendo a un arresto ruidoso y caótico de manifestantes que fue captado por la cámara la semana pasada y se volvió viral.

“Eso no es cierto, es falso”, dijo.

El jefe dijo que los manifestantes fueron arrestados por obstruir el tráfico, proporcionando vídeos de la cámara de la ciudad para probarlo.

“La luz es verde y se puede ver dónde el tráfico de vehículos está tratando de rodear a estos manifestantes para que no golpeen a alguien”, dijo Colina, refiriéndose al vídeo.

En el film aparece la manifestante Noura Fahmy, quien afirmó que los arrestos no estaban justificados.

“La policía vino y dijo ‘esta es su advertencia, salgan de la calle’ sin que la policía termine su declaración, todos nosotros fuera de la calle”, dijo Fahmy.

Hablando exclusivamente con Local 10 News poco después de salir de la cárcel, Fahmy señaló el vídeo del teléfono celular, mostrándola a ella y a sus manifestantes en la acera, después de que ella afirma que siguieron las advertencias de la policía para salir de la calle.

Ella cree que fue atacada. La policía dice que solo otros tres fueron arrestados. “Claramente puedes ver el vídeo, no estaba en la calle”, dijo.

Pero el jefe Colina, quien también proporcionó un vídeo de Fahmy siendo arrestada dos días antes por la misma razón, dice que sus oficiales son los objetivos.

Chief Colina addressing recent videos of the arrests of protestors obstructing traffic. Most of the time the arrests are shown, but not the incident that leads to the arrest. #awareness pic.twitter.com/W5U9G9wU6N

— Miami PD (@MiamiPD) July 20, 2020