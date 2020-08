Como es conocido por el ambiente artístico, la relación de José Luis ‘El Puma’ Rodríguez con sus dos hijas mayores, Lilibeth y Liliana Morillo, no es de lo mejor.

Por redacción MiamiDiario

De hecho, para nadie es un secreto que el cantante y actor no le habla a sus hijas, y mucho menos a su ex Lila Morillo, reportó Infobae.

En medio del eterno conflicto y que hace poco señaló que saldría a relucir la verdad en una miniserie que tiene previsto lanzar, el artista volvió a sorprender a sus seguidores y al público en general con fuertes declaraciones que sorprendieron a todos sus fanáticos.

Todo comenzó durante un Instagram Live con la periodista Luz María Doria, cuando el cantante fue consultado sobre el futuro de sus hijas y nietas. Para ser más exactos la pregunta fue: “¿Y qué pasa si Liliana se muere mañana y no hubo tiempo de hacer las paces con ella o con Lilibeth o Galilea?”. A lo que José Luis Rodríguez respondió: “No pasa nada. Nos vemos en el cielo”, y soltó una carcajada.

Tras esta respuesta, las reacciones no se hicieron esperar por parte de los usuarios de la mencionada red, quienes manifestaron su indignación y repudio por las palabras del ex jurado de La Voz Argentina que, sin duda, no era la esperada por miles de sus seguidores y más cuando el cantante se ha declarado fiel creyente de Jesucristo y se ha ido recuperando de manera exitosa de un trasplante de pulmón.

Además, Rodríguez sacó a la luz el motivo por el que se mantuvo alejado de sus hijas durante años y por qué no tuvo trato con ellas ni siquiera cuando estuvo en reposo a causa del doble trasplante de pulmón al que fue sometido. Según sus dichos, Carolina Pérez -su esposa y madre de su hija menor, Génesis- no fue la causa por la que él terminó su relación con Lila Morillo, madre de sus hijas mayores.

“Carolina quiso unir las dos familias, pero con todo el amor del mundo. Se abrieron las puertas de nuestra casa e incluso abriendo las puertas de la casa pasaron cosas”, manifestó el reconocido cantautor en Ventaneando (TV Azteca).

También puedes leer: