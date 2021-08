Desde los 17 años Nick Sears, empezó en el mundo del Bitcoins cuando ayudó a construir una granja minera, en Dallesport, Washington.

En un corto tiempo el joven se le autorizó comprar la criptomoneda legalmente y luego empezó a crear su fortuna.

El año pasado el joven había ganado $54.000 para así transformar su vida por completo y tomar la minería de Bitcoins como un trabajo completo.

Sears está rodeado de varias máquinas que generan 80 decibeles de ruido cada una. Pero ese ruido no es escuchado por el joven en lo absoluto.

“Mi habitación está insonorizada. Así que no puedo escuchar las máquinas cuando cierro la puerta, pero definitivamente son ruidosas si tengo la puerta abierta, dijo el joven en una reciente entrevista que le hizo un medio de comunicación.

Indicó que se piensa a dedicar a este trabajo y no piensa ir a un instituto académico.

“No pienso en ir a la universidad en absoluto, solo en buscar más conocimientos en las reparaciones de los mineros”, continuó Sears.

Indicó que su día a día cambia constantemente, de acuerdo a lo haya minado las máquinas de Bitcoins.

“Eso es lo bueno de este trabajo: no tengo una rutina fija que hago todos los días”, dijo. “Todas las mañanas, encuentro lo que hay que arreglar”.

El mes pasado, Sears y otro empleado completaron una clase virtual a través de Bitmain para aprender cómo trabajar con Bitcoins, con los chips ASIC en los hashboards, así como las fuentes de alimentación de los S17, una de las máquinas más populares que ahora se utilizan para acuñar bitcoins.

