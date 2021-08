Nuevamente la modelo y empresaria norteamericana, Kim Kardashian, nuevamente esta en el ojo del huracán, pero esta vez por negarse a cambiar el apellido que tenía de casada.

La celebridad de 40 años de edad ha decidido mantener el apellido West, el cual le perteneció a su ex esposo Kanye West, de quien se separó recientemente.

Fuentes allegadas a Kardashian, indicaron que Kardashian no desea hacer el cambio, porque para ella es importante que sus cuatro hijos, North , Psalm , Chicago y Saint mantenga ese legado.

Este jueves, el rapero estadounidense acudió ante una corte de California, con el objetivo de solicitar el cambio de nombre.

Kanye West, cuyo real nombre es Kanye Omari West, por “Ye”, que son las iniciales que utilizó en su último álbum que salió en el 2018.

En una entrevista, explicó que la sigla “Ye” tiene un significado religiosos para él.

“Creo que ‘ye’ es la palabra más comúnmente usada en la Biblia, donde significa ‘you’ (tú). Así que yo soy tú”, dijo en la entrevista.

Kim Kardashian Revealed She Won’t Be Removing “West” From Her Last Name Despite Kanye Legally Filing To Change His Name To “Ye” Weeks After He Claimed She’s “Still In Love” With Him https://t.co/YDExIjSITx #SM pic.twitter.com/n1wL6ZZpn5

— Woody (@Knewz_Currently) August 26, 2021