Ser una influencer no es tarea fácil, sobre todo si se trata de una celebridad como Kylie Jenner, quien en esta ocasión fue víctima de una serie de memes por parte de sus seguidores en las redes sociales, reportó okdiario.

Lo cierto es que las redes sociales tienen su parte positiva y negativa. Del mismo modo que permiten tener un contacto más cercano con tus seguidores también pueden convertirte en cuestión de segundos en el meme del año. Y si no, que se lo digan a las hermanas Kardashian.

La exposición que dicha familia ha realizado de su vida privada en el ámbito televisivo es algo que no ha pasado desapercibido. Un acceso visual donde alardean abiertamente de sus coches de lujo, sus mansiones o incluso de sus joyas,

Fiestas de cumpleaños en islas privadas como la que realizó Kim Kardashian por su 40 cumpleaños o fiestas de disfraces de Halloween multitudinarias en plena pandemia del COVID-19 como la que realizó Kendall Jenner, son algunos de los ejemplos que dejan claro que las hermanas Kardashian en cuestiones de dinero no tienen problemas. Eso sí, ser millonario no te libra de convertirte en un meme viral en redes sociales, algo que le ha pasado a Kyle Jenner. ¿El motivo? La ducha de su mansión.

Kylie Jenner lives in a $35m mansion, and this is the water pressure… pic.twitter.com/Y429ggJOOv

— Coral DeVille (@CoralDeVille) January 17, 2021