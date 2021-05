Jeff Bezos informó en 2019 sobre el proceso de divorcio que comenzaría con su ahora exesposa Mackenzie. Sin embargo, horas más tarde, se supo que estaría saliendo con la propietaria de Black Ops Aviation, Lauren Sánchez, quien también es piloto de helicóptero. La información fue revelada por el National Enquirer, lo que trajo consigo consecuencias durante las próximas semanas.

De acuerdo a un libro creado recientemente, los ejecutivos de Amazon se adelantaron al divorcio, luego de que todo apuntara al romance entre Bezos y Sánchez, dado a que el empresario y magnate, mostrara un interés repentino por los helicópteros, unidades aéreas que antes odiaba. Todo era evidente debido a que se trataba de la carrera de la piloto.

Otra de las pistas que develaban el affair entre Jeff Bezos y Lauren Sánchez, quedaron registradas en el libro “Amazon Unbound: Jeff Bezos y la invención de un imperio global”, de Brad Stone. Allí se dice que los ejecutivos quedaron confundidos con los costos presupuestarios de Black Ops, los cuales habían sido contratados por Bezos para la grabación de un vuelo de prueba para su enigmática aventura espacial Blue Origin.

Stone dijo que “fue otro cambio insondable que contemplar porque, como todos sabían, Jeff Bezos odiaba los helicópteros”, el cual conversó con varios de los accionistas de Amazon con motivo a su investigación. Así lo reseñó The New York Post.

No obstante, los ejecutivos de Amazon indicaron que su jefe Bezos se mostraba preocupado en 2018, al tiempo de ser más díficil de localizar, esto, frente a una conducta atenta que tenía antes de eso.

Los helicópteros que antes lo irritaban, repentinamente pasaron a captar su atención, y es que hasta el holding de Bezos adquirió uno, al tiempo de proponer la creación de los helipuertos en una de las sedes ubicada en Long Island City, decisión que vino desde arriba y ayudó a cerrar el acuerdo en 2019.

Luego, el romance entre Jeff Bezos y Lauren Sánchez se confirmó, aunque él mismo dijo que la historia que manejaban los medios estaba completamente equivocada, dado a que su exesposa y él, habían tenido conversaciones en buen término, al tiempo de señalar que estaba en buen estado junto a sus hijos.

