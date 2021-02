Después de años de trabajo, la primera sección de The Underline, el parque lineal de Miami, abre debajo del Metrorail, msn

The Underline se convertirá en un parque lineal de 10 millas, un sendero urbano y un destino de arte público, y serpenteará desde el río Miami hasta la estación Dadeland South.

Cada una de las tres secciones del parque reflejará la sensación y los deseos de su vecindario.

Diseñado por James Corner Field Operations, el mismo grupo que diseñó High Line de Nueva York, se espera que la versión de Miami, a nivel del suelo en lugar de elevado, cree el mismo auge económico a lo largo de su ruta.

Inspirada por el entonces nuevo y exitoso High Line de Nueva York, Daly comenzó a presionar sin descanso para hacer realidad la versión invertida de Miami.

Al principio, trabajó como voluntaria armada solo con una idea y un puñado de simpatizantes clave, entre ellos su padre, el abogado y fundador del Arsht Center, Parker Thomson, fallecido en 2017.

Lo que parecía una idea descabellada no tardó en captar la imaginación de funcionarios electos, burócratas, patrocinadores corporativos y el público en general.

Con fondos iniciales de Miami, Coral Gables, South Miami y la Fundación Knight, entre otros, los codiseñadores de la High Line, James Corner Field Operations, fueron contratados para desarrollar un plan maestro.

El concepto se convirtió en una empresa inusualmente colaborativa y monumental que solo ahora está alcanzando un crescendo.

Field Operations también diseñó el tramo de Brickell Backyard, construido por el contratista Central Pedrail.

El Condado de Miami-Dade, que adoptó el plan desde el principio y está supervisando su construcción, ha reunido unos $140 millones en subvenciones, asignaciones públicas y otros compromisos.

Todo con el fin de financiar la construcción de todo el Underline. El dinero provendrá de los gobiernos de los condados, el estado y la federación, de promotores con proyectos a lo largo de la vía.

El costo de la construcción se ha incrementado en unos $20 millones porque se han descubierto zonas contaminadas que necesitan ser saneadas a lo largo de la ruta, dijo Daly.

Fondos operativos necesarios

La organización sin ánimos de lucro de Daly, Friends of The Underline, se encarga de recaudar 3 millones de dólares al año para mantener y gestionar el sendero.

Una entidad de conservación independiente se encargará de su gestión.

El grupo también ha recaudado un millón de dólares iniciales para instalaciones artísticas públicas temporales y permanentes a lo largo del Underline.

Friends of The Underline también acaban de nombrar un consejo asesor formado por figuras destacadas del mundo del arte, entre las que se encuentra la directora de arte del High Line, Cecilia Alemani

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, una de las primeras defensoras de The Underline como comisionada, calificó el proyecto de “transformador” para el condado

After 6 years in the making, today we officially cut the ribbon on the first section of @theunderlinemia! The Underline will be a lush linear park & vital mobility corridor integrating public transit, bikes, and pedestrians – a big step forward to a people-first mobility future. pic.twitter.com/Pngf8VrhC7 — Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) February 27, 2021

Levine Cava y Daly señalan que el proyecto representa un híbrido de ocio y transporte que conectará los barrios y hará mucho más seguro para la gente ir a pie y en bicicleta a las estaciones de Metrorail y Metromover

El sendero también pasa por parques, escuelas y junto a las nuevas y densas urbanizaciones de uso mixto que están surgiendo en las estaciones de Metrorail y cerca de ellas en South Dixie Highway.

Esta es una de las razones por las que el proyecto ha obtenido el apoyo unánime y constante de la comisión del condado, que a menudo se muestra díscola.

After 6 years in the making, the excitement is REAL 🤩 🙌. And Lea Lane agrees, she just wrote about us in 📰 @Forbes. Learn more about our LAUNCH of #BrickellBackyard and what it means for #Miami now and in the future. ✅🚀✨ #UnderlinePhase1Launch #TheUnderline #Forbes pic.twitter.com/HuL2lhZIuC — The Underline (@theunderlinemia) February 24, 2021

“La demanda acumulada de este tipo de espacios verdes en nuestra ciudad es palpable”, dijo Levine Cava, de pie en el extremo norte de The Underline, donde se une a un corto tramo del Miami Riverwalk, aún en construcción. “Hace falta un sentido especial de creatividad y perseverancia para llevar a cabo algo así, y eso se lo atribuyo a Meg. Este tipo de colaboración requiere una fuerza de la naturaleza.”

Para mejorar la seguridad, The Underline cuenta con su propio equipo de seguridad. Los peligrosos cruces de calles ya se están rediseñando con nuevas marcas brillantes y nuevo pavimento.

What a gift to our community. Thank Meg Daly every time you see her. This doesn’t happen without her tenacity. @theunderlinemia https://t.co/qiajbN4yZI — Eli Stiers (@MiamiBikeLawyer) February 26, 2021

Se están colocando señales que prohíben los giros a la derecha en rojo a los automovilistas que cruzan el trazado de Underline a lo largo de South Dixie Highway para evitar colisiones cuando los ciclistas y los peatones tengan el derecho de paso. Es probable que algunos cruces importantes, como el de LeJeune Road, requieran la construcción de puentes elevados para la ruta, lo que contribuirá al elevado precio del proyecto.