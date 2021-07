“The Mandalorian”, la exitosa serie de Disney+ ambientada en el universo de “Star Wars”, empató con la cuarta temporada de la serie de la monarquía británica de Netflix “The Crown” en las nominaciones de la 73ª edición de los premios Primetime Emmy del martes, con 24 candidaturas cada una, incluyendo la de mejor drama.

Ambas series fueron seguidas por la serie inaugural de Marvel de Disney+, “Wandavision”, que obtuvo 23 nominaciones, incluyendo mejor serie limitada, actriz (Elizabeth Olsen) y actor (Paul Bettany), reportó USA Today.

Y “Ted Lasso”, de Apple TV+, protagonizada por Jason Sudeikis en el papel de un entrenador de fútbol trasplantado a Londres, obtuvo 20 nominaciones, la mayor cantidad para una serie de comedia novel. Las categorías de series limitadas están especialmente repletas este año, ya que “The Queen’s Gambit” de Netflix, “I May Destroy You” de HBO y “Mare of Easttown” han obtenido varias nominaciones.

HBO y HBO Max, con un total de 130 nominaciones, superan por poco las 129 de Netflix. Pero Netflix aún no ha ganado un Emmy a la mejor serie.

Tras la ceremonia virtual del otoño pasado, presentada por Jimmy Kimmel en medio de la pandemia del COVID-19, los Emmy volverán a celebrarse en persona el 19 de septiembre en la CBS (8 EDT/PDT). Cedric the Entertainer será el presentador del evento, que se emitirá en directo desde el Microsoft Theater de Los Ángeles.

Muchos de los principales ganadores y nominados del año pasado no pudieron optar a los premios de 2021 debido, en parte, a los retrasos en la producción de la COVID-19 que retrasaron sus próximas temporadas, como “Succession”, “The Morning Show”, “Ozark” y “The Marvelous Mrs. Maisel”. Los programas emitidos entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de mayo de 2021 podían optar a los premios de este año.

La lista completa de los nominados a los Emmy 2021:

Emmys 2021 desairados: ‘Girls5Eva’, Nicole Kidman, Ethan Hawke y más

Los Emmy permitirán a los ganadores utilizar el término neutro de género ‘intérprete’ en lugar de ‘actor’ o ‘actriz’

SERIE DE DRAMA

“The Boys” (Amazon)

“Bridgerton” (Netflix)

“The Crown” (Netflix)

“The Handmaid’s Tale” (Hulu)

“Lovecraft Country” (HBO)

“The Mandalorian” (Disney+)

“Pose” (FX)

“This Is Us” (NBC)

SERIES DE COMEDIA

“Black-ish” (ABC)

“Cobra Kai” (Netflix)

“Emily in Paris” (Netflix)

“Hacks” (HBO Max)

“The Flight Attendant” (HBO Max)

“El método Kominsky” (Netflix)

“PEN15” (Hulu)

“Ted Lasso” (Apple TV+)

SERIES LIMITADAS

“I May Destroy You” (HBO)

“Mare of Easttown” (HBO)

“El gambito de la reina” (Netflix)

“El ferrocarril subterráneo” (Amazon)

“WandaVision” (Disney+)

PELÍCULA PARA TELEVISIÓN

“Dolly Parton’s Christmas on the Square” (Netflix)

“Oslo” (HBO)

“Robin Roberts Presents: Mahalia” (Lifetime)

“El amor de Sylvie” (Amazon)

“Uncle Frank” (Amazon)

ACTRIZ PRINCIPAL, SERIE DRAMÁTICA

Uzo Aduba, “In Treatment” (HBO)

Olivia Colman, “The Crown” (Netflix)

Emma Corrin, “The Crown” (Netflix)

Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale” (Hulu)

Mj Rodriguez, “Pose” (FX)

Jurnee Smollett, “Lovecraft Country” (HBO)

ACTOR PRINCIPAL, SERIE DRAMÁTICA

Sterling K. Brown, “This Is Us” (NBC)

Jonathan Majors, “Lovecraft Country” (HBO)

Josh O’Connor, “The Crown” (Netflix)

Regé-Jean Page, “Bridgerton” (Netflix)

Billy Porter, “Pose” (FX)

Matthew Rhys, “Perry Mason” (HBO)

ACTRIZ DE REPARTO, SERIE DRAMÁTICA

Gillian Anderson, “The Crown” (Netflix)

Helena Bonham Carter, “The Crown” (Netflix)

Madeline Brewer, “The Handmaid’s Tale” (Hulu)

Ann Dowd, “The Handmaid’s Tale” (Hulu)

Aunjanue Ellis, “Lovecraft Country” (HBO)

Emerald Fennell, “The Crown” (Netflix)

Yvonne Strahovski, “The Handmaid’s Tale” (Hulu)

Samira Wiley, “The Handmaid’s Tale” (Hulu)

ACTOR DE REPARTO, SERIE DRAMÁTICA

Giancarlo Esposito, “The Mandalorian” (Disney+)

O-T Fagbenle, “The Handmaid’s Tale” (Hulu)

John Lithgow, “Perry Mason” (HBO)

Tobias Menzies, “The Crown” (Netflix)

Max Minghella, “The Handmaid’s Tale” (Hulu)

Chris Sullivan, “This Is Us” (NBC)

Bradley Whitford, “The Handmaid’s Tale” (Hulu)

Michael K. Williams, “Lovecraft Country” (HBO)

ACTRIZ PRINCIPAL, SERIE DE COMEDIA

Aidy Bryant, “Shrill” (Hulu)

Kaley Cuoco, “The Flight Attendant” (HBO Max)

Allison Janney, “Mom” (CBS)

Tracee Ellis Ross, “Black-ish” (ABC)

Jean Smart, “Hacks” (HBO Max)

ACTOR PRINCIPAL, SERIE DE COMEDIA

Anthony Anderson, “Black-ish” (ABC)

Michael Douglas, “El método Kominsky” (Netflix)

William H. Macy, “Shameless” (Showtime)

Jason Sudeikis, “Ted Lasso” (AppleTV+)

Kenan Thompson, “Kenan” (NBC)

ACTRIZ DE REPARTO, SERIE DE COMEDIA

Aidy Bryant, “Saturday Night Live” (NBC)

Hannah Einbinder, “Hacks” (HBO Max)

Kate McKinnon, “Saturday Night Live” (NBC)

Rosie Perez, “The Flight Attendant” (HBO Max)

Cecily Strong, “Saturday Night Live” (NBC)

Juno Temple, “Ted Lasso” (Apple TV+)

Hannah Waddingham, “Ted Lasso” (Apple TV+)

ACTOR DE REPARTO, SERIE DE COMEDIA

Carl Clemons-Hopkins, “Hacks” (HBO Max)

Brett Goldstein, “Ted Lasso” (Apple TV+)

Brendan Hunt, “Ted Lasso” (Apple TV+)

Nick Mohammed, “Ted Lasso” (Apple TV+)

Paul Reiser, “El método Kominsky” (Netflix)

Jeremy Swift, “Ted Lasso” (Apple TV+)

Kenan Thompson, “Saturday Night Live” (NBC)

Bowen Yang, “Saturday Night Live” (NBC)

ACTRIZ PRINCIPAL, SERIE LIMITADA/PELÍCULA DE TELEVISIÓN

Michaela Coel, “I May Destroy You” (HBO)

Cynthia Erivo, “Genius: Aretha” (National Geographic)

Elizabeth Olsen, “WandaVision” (Disney+)

Anya Taylor-Joy, “The Queen’s Gambit” (Netflix)

Kate Winslet, “Mare of Easttown” (HBO)

ACTOR PRINCIPAL, SERIE LIMITADA/PELÍCULA DE TELEVISIÓN

Paul Bettany, “WandaVision” (Disney+)

Hugh Grant, “The Undoing” (HBO)

Leslie Odom Jr., “Hamilton” (Disney+)

Ewan McGregor, “Halston” (Netflix)

Lin-Manuel Miranda, “Hamilton” (Disney+)

ACTRIZ DE REPARTO, SERIE LIMITADA/PELÍCULA DE TELEVISIÓN

Renee Elise Goldsberry, “Hamilton” (Disney+)

Kathryn Hahn, “WandaVision” (Disney+)

Moses Ingram, “The Queen’s Gambit” (Hulu)

Julianne Nicholson, “Mare of Easttown” (HBO)

Jean Smart, “Mare of Easttown” (HBO)

Phillipa Soo, “Hamilton” (Disney+)

ACTOR DE REPARTO, SERIE LIMITADA/PELÍCULA DE TELEVISIÓN

Thomas Brodie-Sangster, “The Queen’s Gambit” (Netflix)

Daveed Diggs, “Hamilton” (Disney+)

Paapa Essiedu, “I May Destroy You” (HBO)

Jonathan Groff, “Hamilton” (Disney+)

Evan Peters, “Mare of Easttown” (HBO)

Anthony Ramos, “Hamilton” (Disney+)

SERIES DE ENTREVISTAS DE VARIEDADES

“Conan” (TBS)

“The Daily Show with Trevor Noah” (Comedy Central)

“Jimmy Kimmel Live!” (ABC)

“Last Week Tonight with John Oliver” (HBO)

“The Late Show with Stephen Colbert” (CBS)

SERIES DE SKETCHES DE VARIEDADES

“A Black Lady Sketch Show” (HBO)

“Saturday Night Live” (NBC)

PROGRAMA DE COMPETICIÓN

“The Amazing Race” (CBS)

“Nailed It!” (Netflix)

“RuPaul’s Drag Race” (VH1)

“Top Chef” (Bravo)

“La Voz” (NBC)

PRESENTADOR DE UN PROGRAMA DE TELERREALIDAD O DE COMPETICIÓN

Bobby Berk, Karamo Brown, Tan France, Antoni Porowski, Jonathan Van Ness, “Queer Eye” (Netflix)

Nicole Byer, “Nailed It!” (Netflix)

RuPaul Charles, “RuPaul’s Drag Race” (VH1)

Barbara Corcoran, Mark Cuban, Lori Greiner, Daymond John, Robert Herjavec, Kevin O’Leary, “Shark Tank” (ABC)

Padma Lakshmi, Tom Colicchio, Gail Simmons, “Top Chef” (Bravo)

PROGRAMAS MÁS NOMINADOS

“The Crown” (Netflix), 24 nominaciones

“The Mandalorian” (Disney+), 24

“WandaVision” (Disney+), 23

“The Handmaid’s Tale” (Hulu), 21

“Saturday Night Live” (NBC), 21

“Ted Lasso” (Apple TV+), 20

REDES MÁS NOMINADAS

HBO/HBO Max, 130

Netflix, 129

Disney+, 71

NBC, 46