Donald Trump y Joe Biden participaron noche en el primer debate presidencial rumbo a la elección en Estados Unidos de noviembre y los memes estuvieron a la orden del día.

Este evento se celebró en la Universidad de Case Western Reserve, este 29 de septiembre de 2020, en Cleveland, Ohio, reportó 800Noticias.

Además dejó una ola de criticas, por el comportamiento de los candidatos.

Como siempre este tipo de evento dejo en las redes sociales una lluvia de memes y a continuación te dejamos los mejores.

I tried coping during the Presidential Debate by making this stupid effing meme. If Trump and Biden represent the pinnacle of our political machine then something has gone very wrong. #Debates #Election2020 pic.twitter.com/ZOc0ELU8UQ

— Jessica Hunt (@JessiRHunt) September 30, 2020