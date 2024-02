Madonna sufre caída en el escenario y su reacción no pasó desapercibida

La icónica Madonna no ha desaprovechado ningún minuto en su “Celebration Tour” para darle a la fanaticada un espectáculo de primera. No obstante, debido a la magnitud de este tipo de eventos es probable que ocurran incidentes en medio de las coreografías.

La duodécima gira de la cantante comenzó en octubre de 2023 y está previsto que concluya durante el mes de abril en México. Dentro de sus destinos estaba el Climate Pledge Arena, en Seattle que se llevó a cabo el domingo 18 de febrero.

En medio de la interpretación de su éxito “Open Your Heart” la artista quien estaba sentada en una silla, cayó de espalda. La coreografía incluyó a unos de sus bailarines que estaba encargado de arrastrarla por el escenario pero este tropezó e hizo que ambos cayeran.

Sin embargo, a fin de no interrumpir el show, Madonna se giró rápidamente sobre su estómago y continuó cantando sin inconveniente.

A pesar de que estaba frente a miles de personas la cantante solo se detuvo para soltar una gran sonrisa por lo ocurrido y posteriormente se recompuso. Otro de los bailarines se acercó para ayudarla a ponerse de pie pero estaba completamente entregada a dar lo mejor.

Luego volvió a tomar asiento y continuó con el espectáculo sin detenerse. Luego de esto varios fanáticos escribieron a través de las redes sociales que Madonna simplemente enfrentó el incidente como toda una campeona.

“El Celebration Tour es una conmemoración eficaz de una mujer que ha cumplido todos sus logros pero aún posee un gran impulso”, comentó Melissa Ruggieri de Today sobre el desarrollo de la gira.

Yes, it’s true. Madonna took a little tumble during “Open Your Heart” tonight. But she took it like a champ and even laughed at herself. Another great show tonight, the last night in Seattle. I took no photos or videos. #MadonnaCelebrationTour

— Drew S. (@DrewSrivanlop) February 19, 2024