El inicio de semana ha sido ajetreado en el aeropuerto de Miami, debido a la cancelación de varios vuelos nacionales.

La postergación de los aviones con destino hacía los aeropuertos JFK de Nueva York y La Guardia y Newark en New Jersey se debe a un frente frío que hay en el noreste de los Estados Unidos, que está causando estragos.

Hasta los momentos en el aeropuerto de Miami ha reportado la cancelación de 19 aterrizajes y 11 salidas desde y hacia las áreas afectadas por la tormenta.

110 millones personas afectadas por los retrasos

El retraso de los vuelos podría afectar a 110 millones de personas, que pensaban trasladarse hacia el este de los Estados Unidos.

Las autoridades indicaron que todavía no hay un plan para la reprogramación de vuelos, por lo que se espera que en las próximas horas se colapse el aeropuerto de Miami, por esta situación.

Limpian las calles, en Nueva York, por la Nevada y cientos de pasajeros varados en el Aeropuerto de Las Américas, por no salir del país, por la Nevada..!! pic.twitter.com/y63U3qJxUq — Dario de la Rosa (@1920_77) February 1, 2021

Autoridades del aeropuerto de Miami pidieron a los pasajeros chequear antes

Las autoridades aeroportuarias tanto de Miami como de Fort Lauderdale, en Broward, le pidieron a los pasajeros que chequeen con las aerolíneas sus itinerarios de vuelos.

Esto con el fin de no congestionar el aeropuerto y no ocasionar un caos, del cual no están preparados.

Se espera que la tormenta de nieve esté por varios días en el este del país, por lo que pidieron tener paciencia a las personas.