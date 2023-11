Manifestantes en defensa de Palestina se reunieron en Brickell City Centre

El lunes 27 de noviembre, se cumplieron 51 días de conflicto entre Israel y Palestina tras el ataque sorpresivo del grupo paramilitar Hamás, efectuado el pasado 7 de octubre. A pesar de existir una tregua temporal y una liberación de rehenes progresiva, las protestas a nivel internacional, específicamente en Estados Unidos, no han cesado.

Desde el asesinato de miles de mujeres, hombres y niños en Israel, en diferentes ciudades del país se han elevado protestas para rechazar el antisemitismo. No obstante, los grupos en pro de Palestina también han salido a las calles para defender su postura y acusar a los israelíes de las muertes perpetradas en la Franja de Gaza.

El 13 de octubre, una manifestación de aproximadamente 200 personas en Bayfront Park del centro de Miami, generó un enfrentamiento con defensores de Israel. Los ánimos de los involucrados comenzaron a caldearse, lo que desató un intercambio de insultos y la intervención de la policía.

En la ciudad de Tampa también varios ciudadanos salieron a las calles para defender a Palestina. Esto ocasionó que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, conderana este tipo de encuentros a través de su cuenta en la red social X.

DeSantis aprovechó para comunicar a los residentes que Florida “está del lado de Israel” y brinda su apoyo en estos momentos difíciles. A pesar de esto, los encuentros pro Palestina han continuado.

Recientemente en Brickell City Centre, varios ciudadanos palestinos se reunieron para protestar en contra de la guerra. Con banderas, pancartas y gritos dejaron saber su postura, mientras los oficiales de la policía estaban en el sitio para evitar que irrumpieran el tráfico.

DeSantis firmó el lunes 13 de noviembre, el proyecto HB 7C para reforzar seguridad en escuelas diurnas judías en vista de las últimas amenazas registradas en los campus. Los legisladores dijeron que esta ordenanza era necesaria debido al aumento del antisemitismo en Florida.

En esta misma línea, docenas de tiendas de armas y campos de tiro del sur de Florida notaron un aumento en las ventas de armas. El dueño de uno de los establecimientos, dijo que los israelíes y judíos ortodoxos son los principales compradores que quieren capacitarse para proteger a sus familiares.

A su juicio, el discurso de odio y la muestra pública de repudio hacia el pueblo israelí los ha obligado a tomar acciones.

I was glad to sign bills passed during a special session of the Florida Legislature. Through their swift work, we have:

☑️Expanded sanctions for Iran

☑️Protected Jewish Day Schools

☑️Secured disaster relief

☑️Allocated $181M for My Safe Florida Home Program

☑️Expanded school… pic.twitter.com/ulgz5r60R3

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) November 13, 2023