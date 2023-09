Más de 1000 fallecidos por devastador terremoto en Marruecos

Un potente e inusual terremoto que sacudió Marruecos el viernes por la noche dejó más de 1.000 muertos y 1.200 heridos. Además, cientos de edificios quedaron dañados desde la histórica ciudad de Marrakech hasta localidades en la cordillera del Atlas.

Quienes se despertaron por el terremoto salieron corriendo a la calle aterrorizados e incrédulos. La televisora estatal mostró a gente agolpada en las calles de Marrakech a última hora de la noche, temerosos de entrar a edificios que podría ser inestables.

Los equipos de emergencias buscaban sobrevivientes entre los escombros de los edificios y sus chalecos amarillos reflectantes brillaban en la oscuridad. El sismo abrió un enorme agujero en una casa y un auto quedó casi sepultado bajo los trozos de un edificio derrumbado.

En Marrakech, la famosa mezquita de Koutoubia, construida en el siglo XII, sufrió daños, aunque su alcance no estuvo claro de inmediato. Su minarete, de 226 pies de alto, es conocido como el “techo de Marrakech”.

Los marroquíes publicaron en internet videos que mostraban partes dañadas en la famosa muralla roja que rodea la medina, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El ministerio del Interior dijo el sábado por la tarde que la cifra de muertos alcanzó los 1.037, con 1.204 heridos, 721 de ellos en estado crítico. Se prevé que las cifras de víctimas aumentarán a medida que los rescatistas llegan a zonas remotas y remueven escombros en busca de sobrevivientes o cuerpos.

El responsable de una localidad próxima al epicentro dijo a la web noticiosa marroquí 2M que varias viviendas en pueblos cercanos se habían desplomado total o parcialmente. En algunos lugares no había electricidad y las carreteras estaban cortadas.

Abderrahim Ait Daoud, funcionario en Talat N’Yaaqoub, indicó que las autoridades trabajan para despejar carreteras en la provincia de Al Hauz para que pudiesen pasar las ambulancias y la ayuda a las poblaciones afectadas. Pero la gran distancia existente entre las localidades de montaña supone que habrá que esperar para conocer el alcance de los daños.

Al Hauz es conocida por sus espectaculares paisajes del Altos Atlas y por los pueblos amazigh enclavados en las laderas de las montañas.

El ejército y los servicios de emergencias de Marruecos trataban de llevar la ayuda a las zonas afectadas. Sin embargo, las carreteras de acceso a la zona montañosa próxima al epicentro estaban atestadas de vehículos y cortadas por las piedras caídas, lo que ralentizaba las operaciones de rescate. Camiones cargados con mantas, catres de campaña y equipos de iluminación intentaban avanzar hasta la región más afectada, reportó la agencia noticiosa oficial, MAP.

A última hora de la mañana, en Marrakech, las ambulancias y motocicletas zumbaban a las afueras de la ciudad antigua, donde se había recuperado la normalidad. Los turistas y transeúntes sorteaban los obstáculos en la carretera y tomaban fotos de los tramos del muro de arcilla ocre que se agrietaron.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo tuvo una magnitud preliminar de 6,8 y se produjo a las 23:11 horas. Se hizo notar con sacudidas que duraron varios segundos y diecinueve minutos después, se registró una réplica de magnitud 4,9.

El epicentro del sismo se localizó cerca de la localidad de Ighil, en Al Hauz, a unoas 43,5 millas al sur de Marrakech.

