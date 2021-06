La humedad bajó solo un poco el miércoles y las lluvias también se están quedando en segundo plano en Miami con respecto al pronóstico.

Aparte de algunas lluvias y una tormenta en los Cayos, gran parte del sur de Florida estará libre de lluvias.

Se pronostica que los vientos también serán un poco más ligeros, lo que permitirá que el alto riesgo de fuertes oleajes se reduzca a moderado, en Miami.

Nuestros vientos se desplazarán lentamente hacia el sur y luego hacia el suroeste entre ahora y el fin de semana, y eso traerá algunos cambios. La humedad también regresará con fuerza y ​​las temperaturas subirán a los 90 grados.

As Central American Gyre takes shape over next week, and tropical waves cross into east Pac, we also see reflection of sun off water zipping west. Satellite above equator and sun directly over Cuba as we approach summer solstice, so reflection appears in between around 11 deg N. pic.twitter.com/dlpG6XV8ZU

— Dr. Rick Knabb (@DrRickKnabb) June 8, 2021