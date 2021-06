Las compañías tecnológicas siguen llegando a Miami, y una que anunció su próxima mudanza es la plataforma digital Blockchain.com.

La empresa de cifrado que permite a los usuarios comprar, vender e intercambiar Bitcoin y otras formas de pago digital expresó en días reciente que mudará su sede principal ubicada en Nueva York a Miami.

Lo importante del anunció fue que informaron que crearán 300 puestos de empleos, en los próximo 18 meses.

La buena noticia la hizo Peter Smith, director ejecutivo de Blockchain junto con el alcalde de Miami, Francis Suárez, quien ha sido el principal propulsor del traslado de compañías tecnológicas a la ciudad.

Blockchain.com se ubica entre los 15 mayores plataformas de intercambios de divisas criptográficas por número de visitantes semanales, según CoinMarketCap.com, que rastrea el rendimiento del intercambio.

“Gracias a una sólida relación con el gobierno local, nos sentimos honrados de unirnos a la comunidad empresarial de Miami”, expresó Peter Smith, en el comunicado.

Además, expresó que en menos de 10 años, el internet será la plataforma principal, para realizar transacciones financieras.

“Internet será la economía más grande del mundo para 2030, y las criptomonedas son el sistema financiero creado para respaldar La Ciudad de Miami reconoce el potencial de la industria y esperamos contribuir al rico ecosistema de innovación de Miami “.

