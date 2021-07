Con Elsa ahora bien al norte de Florida, Miami vuelve a un patrón de verano más típico. Aunque Se espera que se desarrollen lluvias y tormentas dispersas el jueves por la mañana hasta la tarde.

Las temperaturas máximas serán en promedio, superando los 90°F (32°C), para este jueves.

Las condiciones serán similares durante todo el fin de semana en Miami, con una sutil brisa de playa por la tarde y posibilidades de precipitaciones de alrededor del 30-40%. Las máximas permanecen fijas en Miami, entre los 90°F (32°C) y 91°F(33°C).

Today, expect scattered storms with steamy temps. Tomorrow into Sat., a layer of Saharan Dust passes to our south with just enough reaching the area to bring somewhat drier conditions. Typical storms can't be ruled out, but it won't be a washout. pic.twitter.com/3bnUW95jFH

