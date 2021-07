La humedad profunda fluirá a través del sur de Miami una vez más el miércoles. Las posibilidades de lluvia serán altas al menos durante las primeras horas de la tarde con algunas inundaciones aisladas posibles.

La capa adicional de nubes y la lluvia probablemente mantendrán las temperaturas entre 80°F (26°C) Y 90°F (32°C).

Se recomienda a los habitantes de Miami estar pendientes, porque de un momento a otro, las precipitaciones se pueden convertir en chubascos.

WED. EARLY A.M. TROPICAL UPDATE: A non-tropical area of low pressure is producing near-gale winds. Conditions are only slightly conducive for development. Slight growth is possible over the next couple of days as it moves SW over warmer waters. #7weather #flwx pic.twitter.com/4Y72gySdAY

— Vivian Gonzalez (@VivianGonzalez7) July 14, 2021