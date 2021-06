Las lluvias y tormentas ocasionales seguirán en Miami, las mismas se observan que son provenientes del Atlántico y parece que este patrón continuará durante toda la semana.

La mejor probabilidad de que llueva será el martes y miércoles en Miami, pero la llegada de tormenta siguen siendo bastante altas durante toda la semana. Las temperaturas alcanzarán los 80°F (26°C) cada día.

South Florida have the rain gear on hand! Scattered showers and isolated storms will produce heavy rain at times. Flooding, in spots possible. High rain chance continues through the rest of the week. @wsvn @7weather #flwx pic.twitter.com/GUkTf4IIQR

