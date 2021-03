Con el objetivo de agilizar el plan de vacunación contra el Covid-19, el alcalde Miami , Francis Suárez anunció este martes que se habilitará un centro hospitalario en donde podrán acudir sin citas.

Suárez indicó que este centro será ubicado en Overtown, al noroeste de Miami.

El burgomaestre dio a conocer cómo será el proceso, para que las personas puedan ir a recibir sus dosis sin problema.

Los ciudadanos al ir al centro hospitalario en Overtown deberán presentar su carta de residencia, que indica que viven en Miami.

Además Suárez indicó que solo podrán vacunarse, las personas mayores de 65 años y personal de salud de la ciudad.

En días recientes tanto el alcalde de Miami, Francis Suárez como el gobernador de Florida, Ron DeSantis han dado a conocer varios métodos para que el proceso de vacunación sea más rápido y llegue a más ciudades.

Miami Mayor Francis Suarez Urges Residents To Take Advantage Of Youth Center Vaccination Site https://t.co/hRxAccRIMp

— The Florida Voice (@TheFlaVoice) March 2, 2021