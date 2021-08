La ciudad de Miami se prepara para tener un clima bastante complicado este jueves, debido a la aproximación del huracán Fred, que ya avanza sobre el Mar Caribe

Los mayores impactos de Fred se producirán durante la noche de viernes a domingo, ya que el sistema funciona a través de los Cayos de Miami, posiblemente toque tierra como una tormenta tropical.

Se espera que hayan vientos tempestuosos en gran parte de la ciudad de Miami, posiblemente con fuerza de tormenta tropical (especialmente en los Cayos) junto con varias pulgadas de lluvia.

La fuerza del sistema estará determinada en última instancia por la forma en que interactúe con la costa norte de Cuba el jueves y viernes.

THURSDAY 5 A.M. CONE: South Florida remains in the cone for possible impacts later this weekend. #7weather #flwx #tropicalwx pic.twitter.com/xhVZwlrq3t

— Erika Delgado (@ErikaDelgadoWx) August 12, 2021