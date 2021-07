El huracán Elsa está acercándose a Miami el martes temprano. Se han visto ráfagas de viento de tormenta tropical de 50 mph en los Cayos inferiores y las fuertes lluvias también serán un factor.

La cantidad de lluvia podría llegar a 6 “o más al final del día junto con 1-2 ‘de marejada ciclónica .

Miami-Dade y Broward verán menos precipitaciones y viento, pero aún será un día inestable. Los chubascos y tormentas están a la vista con temperaturas máximas de los 80°F (26°C).

Tropical Storm conditions to continue around the Florida Keys through noon, but the hangs around through much of the day. Feeder bands will move in across Miami-Dade & Broward. Isolated severe storms possible producing heavy rain & gusty winds. @wsvn pic.twitter.com/dKU0GXhWwq

— Vivian Gonzalez (@VivianGonzalez7) July 6, 2021