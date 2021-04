Durante una rueda de prensa, el alcalde de Miami, Francis Suárez señaló que “hemos dado un paso más hacia la consecución del Funcional Cero”.

Suárez explicó que se trata de un programa que permitirá sacar de la calle a prácticamente el 100% de la población sin hogar de Miami.

Today we got one step closure to achieving Functional Zero—my plan to get virtually 100% of Miami’s homeless population off the streets. pic.twitter.com/fQuYLb4hmX

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) April 9, 2021