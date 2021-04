Un niño cayó este miércoles desde un vehículo en movimiento en Miami Gardens

El hecho ocurrió el miércoles por la tarde, en la intersección de Miami Gardens Drive y Northwest 47th Avenue.

Los informes policiales indican que el niño logró liberarse de su asiento de seguridad y se cayó de un vehículo en movimiento.

La policía está investigando las causas en la que ocurrió el siniestro y hasta el momento no ha dado ninguna información.

La policía espera dar con las causa del hecho en las próximas horas.

Child airlifted to hospital after reportedly falling out of moving vehicle in Miami Gardens https://t.co/pbXNwW7h9L

— Kristi Krueger (@KkruegerWPLG) April 22, 2021