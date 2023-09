Nueva depresión tropical amenaza con convertirse en huracán de gran impacto

Un área de baja presión en el centro del Atlántico dio paso este martes a la depresión tropical 13. De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU. será un huracán mayor hacia finales de esta semana.

La depresión se ubica a unos 2.295 kilómetros al este de las Antillas Menores y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora, una trayectoria que se prevé mantenga los próximos días.

El sistema carga vientos máximos sostenidos de 55 km/h, pero de acuerdo con los meteorólogos del NHC en un par de días se intensificará hasta llegar a ser el huracán Lee, que el fin de semana alcanzaría niveles mayores. Es decir, de categoría tres o más en la escala Saffir-Simpson.

El desarrollo del ciclón ha puesto en alerta a las Islas de Sotavento (Antigua y Barbuda, Monserrat e Islas Vírgenes, entre otras). Si bien el NHC señaló en el primer boletín dedicado a este sistema que aún es prematuro saber a ciencia cierta el impacto que dejará en este conjunto de islas del Caribe.

11AM AST Sep 5: Tropical Depression 13 forms in the Central Atlantic, forecast to become a powerful hurricane by the end of the week. Interests in the Leeward Islands should monitor the progress of this system at https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/DDKzFBSFsz

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 5, 2023