El ex presidente Barack Obama llegó a Orlando el martes para organizar un evento para su ex segundo al mando, el vicepresidente Joe Biden.

Por Redacción Miami Diario

Obama ha estado haciendo las rondas en nombre de su amigo, que se postula contra el presidente Donald Trump, en los últimos días previos a las elecciones de 2020 el 3 de noviembre.

El autocine se celebró fuera del Camping World Stadium el martes, con el ex presidente subiendo al escenario al mediodía.

Obama energizó a la multitud trazando paralelos, enumerando las cosas que Trump ha hecho durante los últimos cuatro años y explicando lo que Biden y su compañero de fórmula, la senadora Kamala Harris, harían en su lugar.

“Florida tiene el mayor número de inscripciones bajo la Ley de Cuidado Asequible de cualquier estado de América. La semana pasada Trump salió y dijo que espera que la Corte Suprema le quite el seguro médico. No abuchees, vota”, dijo Obama. “Y anoche instaló al juez de la Corte Suprema que espera le ayude a hacerlo”.

Dijo que los estadounidenses verán mejoras en su atención médica si Biden y Harris son elegidos.

“Esto es serio y Joe y Kamala protegerán su atención médica, ampliarán Medicare, harán que el seguro sea más asequible para todos porque Joe sabe que el primer trabajo de un presidente es mantenernos a salvo de todas las amenazas: extranjeras, nacionales y microscópicas”, dijo Obama.

La pandemia de coronavirus fue otro de los principales temas de conversación el martes, cuando Obama dijo que Biden encontraría una manera de hacer que las pruebas sean gratuitas y ampliamente disponibles, distribuir una vacuna y asegurar que los trabajadores reciban licencia por enfermedad pagada en caso de que se infecten.

En términos de asuntos no relacionados con la política, Obama también cuestionó el comportamiento de Trump en lo que respecta a los medios sociales y la forma en que habla de algunos de sus oponentes políticos.

“Quiero decir, nos hemos vuelto tan insensibles a lo que es un comportamiento bizarro. Tenemos un presidente en este momento que miente varias veces al día y no es mi afirmación, incluso Fox News a veces dice, ‘Bueno, lo que dice no es realmente cierto’. No lo dijo en serio”. No es un comportamiento normal… Ni siquiera el hombre de Florida estaría haciendo algunas de estas cosas”, dijo Obama.

En última instancia, el mensaje de Obama a los asistentes fue asegurarse de que sus voces sean escuchadas porque podría ser una carrera reñida y cada voto cuenta, especialmente en estados indecisos como Florida.

“No podemos soñar con un futuro mejor, tenemos que luchar por un futuro mejor. Tenemos que salir apresuradamente del otro lado. Tenemos que votar como nunca antes”, dijo Obama. “Así que hagan un plan. Voten tan pronto como puedan, agarren a sus amigos y a su familia, hagan que voten todo el camino hacia arriba y hacia abajo del boleto. Y si ponemos todo nuestro esfuerzo en esta semana final, si votamos como nunca antes, entonces elegiremos a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Elegiremos a Kamala Harris como vicepresidenta de los Estados Unidos”.

Ambos candidatos han pasado mucho tiempo en Florida antes de las elecciones presidenciales. El Estado del Sol, en particular el corredor de la I-4 de Orlando a Tampa, es crítico para ganar la elección. Trump visitó The Villages, Ocala y Sanford la semana pasada y votó en West Palm Beach el sábado.

Mientras tanto, la campaña de Biden está usando el poder de las celebridades para animar a la gente a votar.

Fuente: Click Orlando

También te puede interesar: