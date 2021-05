Este sábado se dio a conocer la noticia de las aprobaciones finales para los desarrolladores de una propuesta de conversión de oficinas de Clase A para el histórico Hotel Bancroft y el desarrollo comercial adyacente de Ocean Steps en Ocean Drive, para el concepto de la Junta de Planificación de Miami Beach.

Los propietarios son Bancroft Ocean Five Holdings LLC, incluyen a Russell y Ronalee Galbut, Richard y Ryan Wisfisch, y Ana y Walter Zeinal.

Según el socio minoritario Rory Greenberg, que está administrando el proyecto, el grupo de dueños pasó siete años adquiriendo las 21 unidades de condominios comerciales individuales.

Ellos planearon la renovación del histórico hotel en 1501 Collins y para crear un uso de oficina Clase A en todo el sitio de desarrollo que se encuentra al final de Ocean Drive como parte de un modelo de “membresía de club”. Sus planes también incluyen cuatro restaurantes a nivel del suelo abiertos al público. Las comodidades para los inquilinos de la oficina incluyen gimnasio y piscina de inmersión, espacio para reuniones en el interior y al aire libre y áreas de descanso. La Junta de Preservación Histórica aprobó el diseño del proyecto a principios de este mes.

En la reunión de la Junta de Planificación, Greenberg enfatizó que la propiedad anteriormente era un club nocturno y que el proyecto propuesto será un catalizador para el cambio necesario en Ocean Drive.

“Este es un vecindario que ha visto mejores días y creo que todos estamos en el mismo lugar [pensando] que Ocean Drive necesita cambiar y qué mejor manera de cambiar Ocean Drive que tomar un edificio … que fue construido a propósito como un club nocturno y convertirlo en una oficina de alta gama ”, dijo. “Nuestro alcalde está predicando a esta ciudad, arreglemos Ocean Drive, traigamos oficinas de Clase A, completemos Miami Beach como una ciudad que puede servir a sus electores, sus miembros, todo dentro de los límites de la ciudad de Miami Beach”, agregó Greenberg.

Greenberg cree que este es uno de los pocos proyectos que “será un catalizador para cambiar no solo Ocean Drive sino todo el Distrito de Entretenimiento”.

El uso de la oficina, dijo Greenberg, será muy diferente en un mundo posterior a la pandemia del COVID-19 y cree que el espacio de oficina pequeño, el modelo de membresía con comodidades es el futuro, en lugar de tener que viajar a un rascacielos en Brickell y trabajar desde casa, lo que permitiría a residentes de Miami Beach vivir, trabajar y jugar en el mismo sitio, informó RE Miami Beach.

“Miami Beach es una ciudad diferente de lo que ha sido nunca y tiene la mejor oportunidad que hemos tenido para capitalizar el crecimiento y la migración a la ciudad”, expresó Greenberg. “La oficina de clase A tiene un techo de 14 pies de altura. Ese es un edificio muy diferente al nuestro. ¿Cómo contrarrestamos eso? Damos servicio al edificio de la forma en que los residentes de Miami Beach, de la forma en que los trabajadores de Miami Beach quieren que se les atienda: alimentos y bebidas de clase mundial, gimnasio, spa, servicios en la azotea. Esto nos da la capacidad de atraer a un inquilino de oficina de Clase A a un edificio que tradicionalmente no es de Clase A. “

El abogado Graham Penn de Bercow Radell Fernandez Larkin & Tapanes señaló que las áreas de oficinas no estarán abiertas al público en general, las que están al aire libre incluirán árboles de sombra y jardines que no están allí ahora, y no habrá entretenimiento.

Penn aseguró que los desarrolladores acordaron condiciones que incluyen horas de operación reducidas y límites en la música, servicio de valet, eventos especiales y mostradores de bar al aire libre, “vamos a entrar como un buen vecino”.

El vestíbulo estará abierto desde las 9 am hasta la medianoche. Una cafetería estará abierta desde las 7 am hasta la medianoche, dos restaurantes en las áreas centrales del edificio Ocean Steps operarán desde las 9 am hasta la 1 am, y un bar de sushi estará abierto desde las 7 am hasta la medianoche. Todas las operaciones exteriores de los restaurantes cerrarán a las 11 pm. La terraza de la oficina funcionará de 9 a 23 horas.

Por otra parte, el miembro de la junta, Mark Meland, dijo: “Creo que este es un proyecto increíble y creo que deberían ser felicitados … Creo que este es un proyecto increíblemente importante para esta ciudad. Reinventemos lo que vamos a ser. Y esto es parte de reinventar lo que podemos ser, no lo que éramos y lo que no funciona “.

Greenberg aceptó solicitudes adicionales del miembro de la Junta, Alex Fernández, para que se presente al personal un plan operativo para su aprobación antes de que comiencen las operaciones, que el personal de la Ciudad revise y apruebe el plan de tráfico, y que no haya bebidas de gran tamaño, narguiles ni estacionamiento de scooters de gran tamaño que describió como los vehículos de tirachinas de tres ruedas en el sitio. Greenberg reiteró el alto nivel de los restaurantes y la clientela y dijo que no tenía ningún problema para aceptar esos términos.