El artista Orlando Estada decidió explorar el futuro de Miami en su nueva exposición.

Estrada trata de crear conciencia en los residentes del sur de Florida sobre las consecuencias del cambio climático.

La preocupación del artista radica en la indiferencia de muchos residentes con términos como el calentamiento global” y el “aumento del nivel del mar”.

Por ello, el artista radicado en Miami decidió darle a los lugareños una visión de primera mano de cuál será el futuro de la ciudad si seguimos por este camino, reportó News.Fiu

El ex alumno Orlando Estrada ’08 hace un llamamiento a los espectadores para que se ocupen de los problemas medioambientales que rodean al sur de Florida en la actualidad con su nueva exposición individual “La visión infinita en los arco iris etéreos que pululan detrás de mis párpados revela un faro”, situada en South Beach.

Nacido y criado en Puerto Rico, antes de mudarse a Miami a los 11 años, Estrada no es ajeno a vivir en ciudades profundamente entrelazadas con el mundo natural.

Estrada afirma que esa experiencia le hizo comprender desde muy joven los conceptos de transformación y relación entre el ser humano y el planeta.

“Estos dos conceptos son fundamentales para mi práctica artística”, dice. “Naturalmente, me intriga el cambio climático y lo que esto significa para el futuro del planeta”.

Su exposición explora cómo el material no convencional puede transformarse para crear una red cíclica de narrativa a través de la escultura y la pintura.

La pieza central de la exposición, “Tiered Panorama”, es un modelo arquitectónico paraficcional de la ciudad de Miami.

Mediante la combinación de materiales naturales y artificiales -el eje fundamental de la práctica escultórica- la obra aborda la vulnerabilidad de la ciudad ante la subida del nivel del mar y analiza el papel del petrocapitalismo en la aceleración de este proceso natural de cambio.

“Panorama escalonado” se inspiró en la elaborada colección de aldeas navideñas y casitas -una artesanía puertorriqueña de creación de fachadas en miniatura de casas tradicionales de la isla- que su abuela y su madre hacían y exhibían en sus casas durante su infancia.

“La meticulosa atención a los detalles de estas exposiciones despertó en mí una extraña sensación de asombro”, añade Estrada. “Cuando se me presentó la oportunidad de crear una exposición sobre la ciudad de Miami y el impacto del cambio climático en su futuro, tuve claro que la preciosidad de la miniatura sería el medio perfecto para compartir mis ideas.

Para mantener la exposición “verde”, Estrada construyó la escultura con residuos de envases de consumo, que recogió en el transcurso de la pandemia.

La obra también incluye materiales donados por Materials for the Arts, una organización de reciclaje de materiales artísticos de la ciudad de Nueva York.

La mayoría de los componentes naturales de las obras también se obtuvieron en la localidad.

Según Estrada, fue en la FIU donde empezó a creer que el arte puede cambiar el mundo y que tenía que seguir creándolo, sin importar las circunstancias a las que se enfrentara.

“Quiero que mi obra llene a la gente de una sensación de belleza tan profunda que no pueda evitar adoptar la más mínima acción de conciencia climática”, añade. “Quiero que la gente vea los bellos desórdenes que creo y que en estas obras sea capaz de ver que este es el mundo que hemos quemado a través de un crecimiento no gestionado y un caos no mitigado, y que luego salga anhelando algo diferente”.

“La visión infinita en los arco iris etéreos que pululan detrás de mis párpados revela un faro” está expuesta en el número 644 de la avenida Collins y está abierta de jueves a sábado de 11 a 6 de la tarde, o con cita previa en horas no laborables.