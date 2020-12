La pandemia de COVID-19 ha dificultado que muchas personas puedan pagar el alquiler de sus viviendas desde el mes de marzo cuando se estableció el confinamiento obligatorio.

Los funcionarios de la ciudad de Orlando están tratando de ayudar con su programa de asistencia de alquiler. Si usted es un residente que ha tenido dificultades para pagar el alquiler debido a la pandemia del coronavirus, puede ser elegible para recibir ayuda financiera.

El Heart of Florida United Way, en nombre de la ciudad de Orlando, está evaluando y aceptando solicitudes para un programa de asistencia con el alquiler que ayuda a cubrir el alquiler no pagado.

El Consejo de la Ciudad de Orlando decidirá este lunes si modificará el programa aumentando la cantidad máxima a no más de 2.500 dólares cada mes.

Las solicitudes serán aceptadas hasta el próximo martes 15 de diciembre o hasta que se agoten todos los fondos asignados.

Para más información y para solicitar, haga clic en el siguiente enlace.

