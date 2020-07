Un hombre fue junto a su esposa al hospital Jackson para hacerse la prueba del coronavirus y aunque no tenía seguro médico, a los días siguientes les llegó la cuenta. El sujeto pidió reservar su nombre.

“Yo llamé al teléfono que aparece en la cuenta y me dijeron que por ahora lo desestimara porque ellos me darán una respuesta próximamente”, dijo el paciente.

Un dato a considerar es que en el sistema de hospitales del Jackson informaron a través de un comunicado que en sus hospitales “cobran al seguro de cada paciente que recibe servicios médicos en nuestras salas de emergencias, y el paciente se encarga de pagar su copago según lo dicte su plan médico. Si el paciente no tiene seguro médico pero cumple los requerimientos de Health Resources and Services Administration (HRSA), entonces el hospital manda la factura a HRSA, para que se encargue de reembolsar al paciente”.

Sin embargo, el caso de cada persona es diferente pues si no pueden comprobar que son gastos relacionados con el virus, no le pagarán la cuenta.

“Ellos me negaron la ayuda, dijeron que no era elegible y me ofrecieron un acuerdo de pago”, aseguró.