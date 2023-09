Pasajero de Carnival desapareció sin dejar rastro al llegar al Puerto de Miami

El Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade se encuentra en la búsqueda de un hombre de 26 años de edad que desapareció el 4 de septiembre en el Carnival Cruise Ship Conquest.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, los detectives ofrecieron detalles del sujeto para que la comunidad informe si sabe algo de su paradero.

El desaparecido fue identificado como Kevin McGrath, quien fue visto por última vez en el Puerto de Miami, concretamente en 1015 North America Way.

La policía además indicó que McGrath estaba asignado a la cabina #1326 del crucero. Las características del hombre son: altura de 5 pies y 9 pulgadas y un peso aproximado de 170 libras.

También señalaron que tiene ojos marrones y cabello castaño. En el momento de su desaparición, McGrath vestía una camiseta negra, pantalones cortos negros y zapatillas grises.

De acuerdo con la información de la línea de cruceros, un familiar de McGrath que viajaba junto a él, denunció la situación. Afirmó que lo había visto por última vez en su cabina alrededor de las 7:00 a.m., justo en el momento cuando los pasajeros comenzaban a abandonar el barco.

Luego del reporte, la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de EE.UU comenzó una búsqueda exhaustiva en la embarcación, que no tuvo éxito. Tampoco fue ubicado por los sistemas de vigilancia, señaló la directiva del crucero.

La Guardia Costera también se apersonó para buscar en el agua en el área del puerto, pero no encontraron rastros de McGrath.

Finalmente, la policía de Miami-Dade subió a bordo del barco para comenzar las investigaciones y luego de comprobar que el hombre no se encontraba a bordo, autorizó el zarpe del crucero.

🚨 #MISSING: Kevin McGrath, 26 years old, was last seen in the area of Port of Miami 1015 North America Way. The missing person may be in need of services. Anyone with information is urged to contact @CrimeStopper305 at (305) 471-8477 or by dialing **TIPS. pic.twitter.com/pmAAMpgSgM

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) September 5, 2023