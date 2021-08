Elementos de la patrulla fronteriza en Florida interceptaron a 13 balseros cubanos momentos después de que pisaron tierra cerca de Key West en horas de la mañana de este martes.

Thomas G. Martin, jefe de dicha agencia en el sector Miami, comentó que los caribeños llegaron a territorio estadounidense a bordo de una embarcación improvisada, reportó Local10.

Además publicar una imagen de la balsa, el oficial señaló que el hecho será considerado como un acto de contrabando marítimo en los Cayos de Florida.

Early this morning, #BorderPatrol agents along with @CBPAMORegDirSE responded to a maritime smuggling event in the Florida Keys. 13 Cuban migrants were taken into Border Patrol custody after they made landfall on a rustic vessel near Key West.

#cuba #florida #BreakingNews pic.twitter.com/rISeLQIXkm

— Chief Patrol Agent Thomas G. Martin (@USBPChiefMIP) August 31, 2021