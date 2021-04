Julieanna Goddard, la conocida empresaria de Miami inaugurará su nueva empresa: YesJuice. el próxmo sábado 1 de mayo

Goddard es una personalidad de los medios de comunicación y una gurú del estilo de vida

Goddard, que se hace llamar YesJulz en las redes sociales, ha reunido a un equipo de expertos locales para crear una plataforma y un espacio que fomente los valores para la salud, la comunidad y el entretenimiento.

Mientras Miami continúa su resurgimiento post-pandémico, la apertura de YesJuice marca una nueva era para Lincoln Road y la Ciudad Mágica en su conjunto.

La primera iteración de YesJuice será un pop-up de seis meses en SHOWFIELDS, un comisariado interactivo de arte y venta al por menor, situado en el 530 de Lincoln Road.

Adoptando el espíritu de SHOWFIELDS de reunir a las marcas, los artistas y las comunidades más importantes de todo el mundo, orientados al diseño, innovadores y poco convencionales, YesJuice es más que un lugar para comer o beber, es una energía y un estilo de vida que anima a la gente a sacar su propio “jugo” interior a través de la conexión, la red y la influencia.

“YesJuice es realmente una traducción directa de mi estilo de vida actual. A medida que Miami cambia y crece, yo también lo hago”, afirma Goddard. “Sigo apostando por la diversión, pero haciéndola de forma sana y productiva. He creado un espacio en una de las calles más emblemáticas de Miami que creo que es un verdadero reflejo de la creciente comunidad creativa. Quiero ver más negocios locales de cosecha propia en esta manzana y por eso decidí invertir aquí. También es otra forma de devolver, conectar y compartir mi viaje como joven emprendedor con todos aquellos de la ciudad que siguen apoyándome.”

Con asientos interiores y exteriores, el menú de YesJuice ofrecerá zumos embotellados de 12 onzas, producidos localmente y prensados en frío, comisariados por la propia Goddard, estimulantes tentempiés, comidas conscientes y cócteles creativos, así como una colección cápsula de ropa de calle inspirada en los zumos de After School Special.

Con el objetivo de elevar los negocios locales de Miami, Goddard ha traído a algunos de sus vendedores favoritos, pertenecientes a minorías y mujeres, como King Patty, Indulge Mia, Nabati y Melting Hippie Products.

Los invitados y los fans pueden esperar más colaboraciones de edición limitada y “gotas” de comida, bebida y artículos de venta al por menor especiales en el transcurso del pop-up. Alentando a la gente a reunirse para conectarse y compartir ideas, YesJuice también organizará una programación semanal y mensual en torno a la música, el bienestar, la caridad y la educación.

Fabricadas localmente en Miami, las bebidas de YesJuice se presentan en cuatro mezclas únicas, muy mezclables, inspiradas en la creencia de Goddard en los ingredientes naturales y el consumo consciente (10 dólares cada una).

YesJuice está diseñada para la motivación y la energía, Pay Attention para el trabajo y la concentración, You Up? para relajarse y desconectar, y Never Drinking Again para la recuperación.

Todos los sabores vienen en botellas biodegradables. En cuanto al menú de comida, YesJuice ofrecerá una selección de aperitivos ligeros y saludables, como la Samosa de jaca (4,50 $), la Tostada de aguacate 305 (15 $) y el Wrap sin tapa (16 $), así como ofertas veganas como el Dip Mexiterráneo (10 $), el Hummus Maya (10 $) y el Zpacho (9 $).

A partir de este sábado 1 de mayo, YesJuice estará abierto de lunes a jueves de 12:00 a 19:00 horas, y de viernes a domingo de 12:00 a 21:00 horas.