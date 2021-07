Los grupos de rescates que han estado trabajando sin parar, en el Champlain Towers South, en Surfside, que se derrumbó el 24 de julio tuvieron el apoyo de tres perros pertenecientes a la Policía de Nueva York (NYPD).

Timoshenko, un K-9 llegó junto a dos canes más al sitio donde ocurrió la catástrofe, para identificar a los cadáveres que quedaron entre los escombros de la edificación.

El equipo perseveró a través del calor sofocante, la humedad y la lluvia torrencial para traer el cierre a las familias, según una fuente con conocimiento de la investigación.

Durante las labores de rescate los perros pudieron identificar con precisión dónde se encontraban los cuerpos en la enorme pila de escombros, a pesar que las condiciones atmosféricas no eran las mejores.

“Desplegado en Surfside, FL para ayudar a otros socorristas con los esfuerzos de recuperación en el trágico colapso del edificio, el Departamento de Policía de Nueva York se enorgullece de brindar su apoyo”, escribió el cuerpo policial neoryorquino en su cuenta de twitter.

Indicaron que los canes estaban preparados, para realizar cualquier labor de rescate, sin importar las condiciones que hayan en el sitio.

“Nuestra Unidad @NYPDSpecialops K-9 es una de las más capacitadas del país, y está lista para ayudar en cualquier lugar que sea necesario”, expresaron.

Our @NYPDSpecialops K-9 Unit are some of the most highly trained in the nation—and they’re ready to help anywhere it’s needed. Deployed to Surfside, FL to assist fellow first responders with recovery efforts at the tragic building collapse, the NYPD is proud to lend its support. pic.twitter.com/eqDFDskDbs

— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 15, 2021