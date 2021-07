Luego de las restricciones por la pandemia del Covid-19, muchos locales nocturnos han abiertos sus puertas, en la ciudad de Miami. Pero hay personas que aún no se atreven a pasar un rato de esparcimiento fuera de sus hogares, por eso una reconocida plataforma ofrece un barman a domicilio.

Se trata de Minibar Delivery, quien se ha convertido en la aplicación de entrega rápida de alcohol en varios puntos de Estados Unidos y que ahora viene con este servicio de bartender para sus usuarios.

“Lanzamos nuestra función ‘Reserve un barman’ después de recibir comentarios de nuestros clientes”, dijo Andrews Crystal propietario de la aplicación.

Los propietarios de Minibar Delivery, que se fundó en el año 2014 en Nueva York, es darle al publico una atención completa para que puedan divertirse de manera sana en casa.

“Pensamos, ‘Si estamos ofreciendo todas las bebidas para una fiesta exitosa, ¿por qué no ofrecer los servicios de alguien que las prepare?’ Puede reservar un barman por horas, y generalmente sugerimos un barman por cada 50 invitados. Nuestro equipo de experiencia del cliente está disponible para responder preguntas y asesorar sobre la planificación de su próximo evento, lo que significa todo, desde la cantidad de cada producto hasta el pedido, a qué tipo de cócteles tienen sentido para un evento en particular. El siguiente paso fue agregar la posibilidad de contratar un barman mientras compras lo esencial para la fiesta “.

