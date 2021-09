Este miércoles se conoció que el Jefe de la policía de Miami, Art Acevedo soltó un polémico comentario en el que aseguró que “Miami está dirigida por la mafia cubana”, por lo que de una vez consiguió respuestas un tanto incómodas, como la del sargento Tommy Reyes, presidente del sindicato de policía de Miami.

El funcionario se preguntaba, ¿Los comisionados, el alcalde, los otros jefes del Departamento de policía, los otros jefes de los bomberos? ¿Quiénes son los criminales de los que él está hablando?

Según reporta Telemundo, La frase habría sido pronunciada por Acevedo frente a más de 100 oficiales y personal de alto rango el pasado 4 de agosto.

