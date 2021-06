Lluvias aisladas y algunas tormentas son posibles el viernes por la mañana en Miami con temperaturas en los 70°F (21°C).

Se esperan cielos parcialmente nublados a mayormente soleados, pero notarás una neblina.

El polvo del Sahara ha trabajado y con una masa de aire más seca, ayudará a mantener bajas las posibilidades de lluvia hasta el viernes por la tarde y hasta el sábado.

