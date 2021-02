El gobernador de Florida, Ron DeSantis anunció por Twitter que las farmacias de Publix vacunaran contra el COVID-19 en tres nuevos condados del estado.

“Me complace anunciar que 19 farmacias Publix en el condado de Pasco, 42 en el condado de Pinellas y 2 en el condado de Nassau comenzarán a ofrecer la vacuna COVID-19. Esto lleva la asociación de Florida con Publix a 325 farmacias en 23 condados” tuiteó DeSantis.

I’m pleased to announce 19 Publix Pharmacies in Pasco County, 42 in Pinellas County and 2 in Nassau County will begin offering the COVID-19 vaccine. This brings Florida's partnership with Publix to 325 pharmacies across 23 counties.

