El secretario general nacional de Acción Democrática, Henry Ramos Allup recordó este martes que los procesos sociopolíticos no son lineales, por lo que recomendó evaluar «con cabeza fría» si es pertinente participar en las próximas elecciones regionales, siempre que se logren condiciones para el proceso.

“La comunidad internacional incluyendo la Unión Europea, el Grupo de Lima, los países amigos de la OEA y los Estados Unidos han afirmado la misma posición de que se logre una solución democrática, pacífica, constitucional y electoral a la grave situación venezolana y que los procesos electorales sean justos y verificables. Esa es nuestra lucha” expresó Ramos Allup a El Cooperante.

En una actividad zonal en Valencia con autoridades nacionales y regionales de Acción Democrática, Henry Ramos Allup recordó que la comunidad internacional pide una solución electoral para Venezuela y que la oposición debe considerar la pertinencia de participar en los próximos comicios si se alcanzan las condiciones requeridas, entre ellas la designación de un nuevo CNE, la devolución de las tarjetas judicializadas a los partidos, la habilitación de dirigentes, el regreso de los exiliados políticos y la liberación de los presos políticos.

«Los procesos sociopolíticos no son lineales. Si nos conviene participar, participaremos. Y si no nos conviene, no participaremos. Tenemos que lograr condiciones electorales para participar en las regionales. El derecho a aspirar no se le puede discutir a nadie», dijo.

Criticó a quienes decidieron usurpar las tarjetas de partidos políticos opositores y recordó al régimen sobre la inutilidad de convocar procesos comiciales que ni el país ni la comunidad internacional legitimarán.

Ramos Allup hizo énfasis en que la decisión sobre la concurrencia a cualquier proceso debe tomarse en con cabeza fría.