Este lunes el Reino Unido pasó a una nueva etapa luego de estar un año y medio en confinamiento, por el Covid-19.

Las autoridades inglesas han levantado todas las medidas restrictivas, por lo que se ha denominado el “Freedom day”.

El Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, indicó que las medidas fueron cambiadas por la concientización de las personas.

“La mayoría de restricciones han terminado, reemplazadas por pautas que enfatizan el juicio y la responsabilidad personal”.

El Primer Ministro inglés, Boris Johnson indicó que el 60% de los ingleses han recibido al menos una dosis de la vacuna para protegerse contra el virus.

“Los adultos jóvenes pueden ser transmisores clave y se les insta a que se pongan las dos dosis”, dijo el gobierno inglés.

Además, indicaron que con una dosis de las vacunas de las empresas Pfizer o Astrazaena da un 80% de inmunización.

Johnson enfatizó la necesidad de continuar manteniendo la cautela tras la retirada de normas y recuerda que la pandemia no ha terminado, sino que el país se adentra en una nueva fase tras sopesar los riesgos.

We are responding to a demonstration in Parliament Square this afternoon. A group have blocked the road which is causing traffic disruption.

Officers are on scene, speaking with those taking part in the protest and looking to ease congestion as soon as possible.

— Metropolitan Police Events (@MetPoliceEvents) July 19, 2021