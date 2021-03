Al no poder ver, Carla McQuillan suele utilizar un programa que convierte las letras de la pantalla en palabras audibles cuando quiere leer algo en Internet. Sin embargo, la herramienta no funcionó cuando intentó concertar una cita para vacunarse contra la COVID-19.

“Cuando hice clic, no me dijo cuál era la fecha. Podría haber pulsado sobre algo, pero no habría sabido lo que era”, dijo McQuillan, que dirige una escuela Montessori y es presidenta de la Federación Nacional de Ciegos de Oregón. Su marido, que puede ver, acabó ayudando, reportó NBC.

En Alabama, Donte Little ayudó a 20 personas ciegas y sordas que tenían problemas para apuntarse a las vacunas y llegar a una clínica para vacunarse.

“Ha sido un reto para cualquiera. Si además se añade la sordera o la ceguera, es mucho más”, dijo Little, que es discapacitado visual y dirige un centro regional del Instituto de Sordos y Ciegos de Alabama.

Complicación para todos

El confuso laberinto de páginas web, números de teléfono, correos electrónicos y documentos en papel necesarios para inscribirse en una vacunación en Estados Unidos supone un reto para las personas con discapacidades visuales o auditivas.

Los proveedores utilizan múltiples sistemas diferentes que pueden variar según el estado e incluso las ciudades, dicen, lo que a menudo obliga a los discapacitados a depender de otros para que les ayuden a ponerse en la cola.

Las leyes federales exigen comunicaciones en un formato comprensible y adaptaciones para ayudar a las personas que puedan encontrar obstáculos, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han establecido instrucciones que incluyen que los departamentos de salud locales proporcionen personal para atender las necesidades y los planes de accesibilidad.

Pero la Federación Nacional de Ciegos escribió el mes pasado a todos los gobernadores de EE.UU. para quejarse de los obstáculos que plantean los sistemas de inscripción y los métodos de distribución de vacunas, como las clínicas de autoservicio, que son en gran medida inaccesibles para las personas que no pueden ver. El grupo aún no ha recibido una respuesta “sustantiva” de ningún estado, dijo el portavoz Chris Danielsen.

Por otra parte, la Asociación Nacional de Sordos dijo que los problemas, como la información confusa y compleja, los sistemas telefónicos que no pueden ser utilizados por las personas con problemas de audición y la falta de intérpretes, están dificultando que las personas que no pueden oír pidan cita para vacunarse. El director ejecutivo Howard A. Rosenblum dijo que el grupo ha pedido ayuda a la administración Biden.

“El proceso sigue siendo muy desordenado y confuso para todos, pero especialmente para las personas con discapacidades debido a la falta de previsión sobre la accesibilidad”, dijo en un correo electrónico.

Estos problemas podrían afectar a millones de personas.