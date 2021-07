La Guardia Costera estadounidense y un barco de carga rescataron a 13 migrantes cubanos en alta mar luego que su embarcación se fue a pique frente a Key West mientras se acercaba al área la tormenta tropical Elsa.

Los guardacostas estadounidenses dijeron que habían rescatado a 13 personas el martes y los supervivientes informaron de que salieron de Cuba y su embarcación volcó con 22 personas a bordo, reportó CbsNews.

#HappeningNow @USCG Sector #KeyWest was alerted to people in the water 23 mi SE of KW from the M/V Western Carmen, who rescued 2 survivors. #USCGC Thetis arrived on scene & their small boat crew rescued 10 more people from the water. #SAR #Elsa #Storm21 pic.twitter.com/1VzeJMVvCp

La Guardia Costera precisó que justo antes de las 4 de la tarde del martes el Western Carmen, un buque de carga, rescató a dos personas del agua azotada por el viento.

El USCGC Thetis llegó al lugar, que estaba a 23 millas al sureste de Cayo Hueso, y rescató a otras 10 personas del agua. Tres personas más fueron rescatadas poco antes de las 7:30 p.m.

#UPDATE 3 more survivors were rescued. Photos of the scene from @USCG Cutter Thetis. The search for more survivors continue as we evaluate the health and provide medical attention for those rescued. pic.twitter.com/9eD0VeioGI

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) July 6, 2021