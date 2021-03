Tras ser víctima de un robo, la mundialmente conocida Beyoncé fue despojada de un millón de dólares en lujosos bienes, reportó LaSopa

El medio TMZ informó que tres unidades de almacenamiento que estaban colmadas de pertenencias de Beyoncé fueron objetivos de robo.

Las fuerzas del orden dijeron que los culpables robaron bolsos de diseñador y varios vestidos caros.

