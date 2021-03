El senador republicano Marco Rubio apoya los esfuerzos de sindicalización de los trabajadores del almacén de Amazon en un centro logístico en Bessemer, Alabama, reportó miamiherald

De esta manera, el senador cubanoamericano brinda su apoyo bipartidista a la votación sindical, que está muy vigilada,

En un artículo de opinión en USA Today, Rubio afirmó que Amazon ha “emprendido una guerra contra los valores de la clase trabajadora” y está “buscando aplastar el voto sindical” en un almacén de Amazon.

El almacén está ubicado en Bessemer, Alabama.

“Los días en que los conservadores son tomados por la comunidad empresarial se han acabado”, escribió Rubio.

“Esta es mi norma: Cuando el conflicto es entre los trabajadores estadounidenses y una empresa cuya dirección ha decidido librar una guerra cultural contra los valores de la clase trabajadora, la elección es fácil: yo apoyo a los trabajadores. Y por eso estoy con los del almacén de Amazon en Bessemer hoy”, enfatizó Rubio

Rubio criticó el sábado a Amazon, en un video de 72 segundos que aparece en su cuenta de Twitter.

Ese es un ataque más directo a Amazon que la respuesta silenciosa de Biden, quien no mencionó a la empresa por su nombre en declaraciones a principios de este mes.

Solo dijo que el esfuerzo sindical de Alabama es una «elección de vital importancia» para los trabajadores.

Rubio, por otro lado, no se contuvo, llamó al fundador de Amazon, Jeff Bezos, por su nombre y señaló que «los CEO que despiertan» como Bezos ven a los trabajadores como un «engranaje en una máquina»

When the conflict is between working Americans and a company whose leadership has decided to wage culture war against working-class values, the choice is easy — I support the workers. And that’s why I stand with those at Amazon’s Bessemer warehouse today. https://t.co/5e2mtepXmY

— Marco Rubio (@marcorubio) March 12, 2021