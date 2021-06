Tal parece que el defender al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no es del todo positivo y eso lo podrá decir quien fuese su abogado, el reconocido Rudy Giuliani.

El ex alcalde de Nueva York, quien defendió al expresidente de los Estados Unidos no podrá ejercer el derecho, debido a que su licencia fue revocada.

La decisión contra Giuliani fue tomada por un tribunal de Nueva York, quien alegó que el antiguo burgomaestre de “La Gran Manzana” hizo declaraciones falsas para reforzar indebidamente su narrativa de que las elecciones de 2020 le fueron robadas a Trump debido al fraude electoral generalizado.

El expresidente de los Estados Unidos había denunciado que las elecciones presidenciales del 2020 estuvieron viciadas, y que hubo inconsistencia de números en Philadelphia.

Este caso llegó a las Suprema Corte, donde decidieron que los alegatos presentados por Giuliani eran incoherentes y el caso se desechó.

El tribunal dijo que la conducta de Giuliani “amenaza de inmediato el interés público y justifica la suspensión provisional del ejercicio de la abogacía”.

El ex alcalde de Nueva York centró gran parte de sus reclamos de fraude electoral en Pensilvania, y parece que sus declaraciones en las boletas electorales en Philadelphia son una de las razones por las que se suspendió su licencia.

Earlier this hour, 5 Leftist judges decided to suspend my father @rudygiuliani’s law license. Here is my statement: pic.twitter.com/A3O0buL6LG

— Andrew H. Giuliani (@AndrewHGiuliani) June 24, 2021