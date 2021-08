En los últimos meses la oferta de apartamentos en el centro de la ciudad de Miami sigue en aumento y así lo demuestra la segunda torre del complejo Downtown 5th de Melo Group, que está completamente alquilada.

La edificación de 53 pisos cuenta con 521 apartamentos, que hasta los momentos no ha sido abierto para su habitabilidad.

Hace un mes la segunda torre del complejo Downtown estaba ocupada en un 60%, pero distintos factores influyeron para que el 40% restante fuera ocupado, como lo anunció un portavoz de la empresa Melo Group.

La primera torre del complejo de 53 pisos se inauguró a mediados de julio con las 521 unidades pre arrendadas.

Los residentes ahora se están mudando a la primera torre, y se espera un plazo de más de un mes para la segunda torre que pronto permitirá que las mudanzas.

More proof that demand for #apartments in downtown #Miami remains red hot: a second 53-story tower at Melo Group’s Downtown 5th complex is now completely leased (1,042 total apartments), even though it just opened this week. https://t.co/3t76iUgggY via @thenextmiami @irisescarra

— Tadd Schwartz (@taddschwartz) August 20, 2021