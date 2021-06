La policía dice que un niño de 10 años se acercó a su padre con una petición inusual: ¿Podría llevarlo a hacer un tiroteo en Opa-locka con una pistola de pintura? El padre, Michael Williams, de 26 años, aceptó, según los detectives.

La furgoneta de Williams se detuvo en la casa del bloque 2300 de la calle Rutland, y el chico comenzó a disparar bolas de pintura a la multitud, donde otros jóvenes se reunían en el patio delantero. Pero el residente, Gregory Barns, creyó que “él y su familia estaban siendo atacados”, y disparó una ronda con un arma real, hiriendo al niño el domingo por la noche, según la policía a Local10.

Williams ha sido acusado de negligencia infantil con grandes daños corporales, diciendo que “actuó de forma imprudente al aceptar realizar un tiroteo con bolas de pintura”, según un informe de la policía de Opa-locka hecho público el martes.

El niño sufrió una lesión más tras perder el equilibrio y ser atropellado por la furgoneta, según el informe policial. En medio del caos, Williams cogió al niño, lo metió en la furgoneta y condujo hasta su casa, donde la madre del niño llamó al 911, según la policía.

No estaba claro el martes si Williams tenía un abogado. La información sobre su caso aún no se ha publicado en Internet. Ya no figuraba como preso en una cárcel de Miami-Dade.