A primera vista, el centro de Miami puede parecer una ciudad fantasma, pero si miras más de cerca, encontrará elegantes abrevaderos como Over Under y Mama Tried, restaurantes vegetarianos como Carrot Express y Manna Life Food, y tiendas artísticas como Andrew Skate Shop y Dale Zine.

“Me gusta mucho el centro”, dice Steve Saiz, director de arte y copropietario de Dale Zine. “Cuando era niña, mi papá solía llevarme con él mientras él trabajaba en la construcción aquí. Vagaba y normalmente terminaba en el Omni, donde tenían una sala de juegos y una sala de cine súper geniales. Años más tarde, terminé yendo a los Institutos de Arte para el arte y el diseño en el mismo edificio [en] 14th y Biscayne. Aquí hay mucha historia “.

Dale (pronunciado DAH-leh) es una editorial de fanzines y librería de arte con sede en Miami. El espacio estaba ubicado anteriormente en Mana Contemporary en el 777 International Mall en Flagler Street, pero ese edificio ha estado cerrado permanentemente desde el 8 de enero y ahora está listo para su demolición.

Entonces, Saiz y su esposa, Lillian, con la ayuda de amigos y familiares, diseñaron y abrieron una nueva tienda a una cuadra de la ubicación anterior, en 79 SE First St.

La tienda estaba muy deteriorada cuando nos mudamos ”, dice Saiz. “Nos tomó tres meses tener Internet. Sin embargo, mi padre es un mago de la construcción y realmente nos ayudó a armar la tienda. Toda mi familia vino a ayudar: mi mamá, mi hermano pequeño Harry. Amigos también, como Kelly Breez, Roy Neil Hunter, Moonbeam Mike y Lazaro Rodríguez. Uno de nuestros artistas favoritos, Kunst, construyó todos los estantes “.

El interior de Dale Zine tiene una sensación nostálgica, nostálgica, por decir lo menos. Hay bancos hechos con mosaicos cuadrados que recuerdan el baño de un cine de los 90. Los fanzines cosidos a lomo se exhiben junto con libros de arte de mesa de café en estantes hechos a mano.

Los comienzos

Dale Zine comenzó en 2009 como un proyecto de humilde pasión. Después de que todos en su oficina se fueron a casa, Saiz usó la impresora en su trabajo publicitario para crear pequeños fanzines sobre temas como el arte, la fotografía y la literatura. Creó una página de Tumblr, le vinculó una cuenta de PayPal y pronto estaba enviando sus creaciones por todo el país y el mundo.

“Al principio, Dale era muy hágalo usted mismo”, relata Saiz. “Estaría grapando fanzines toda la noche. Estamos tan ocupados ahora que enviamos la mayoría de nuestras cosas para que se impriman. Pero de vez en cuando, todavía lo hacemos nosotros mismos. Es muy divertido para mí, digamos, serigrafiar una portada. Algunos libros requieren atención hecha a mano “.

Palm and Pine

Una gran parte de la nueva tienda de Dale Zine está dedicada a productos de otros creadores con un espíritu similar. Los amigos de Dale Zine de todos los Estados Unidos suministran impresiones, encendedores, cubiertas pintadas para interruptores de luz, incluso aceite de chile artesanal, para exhibirlos a la venta en el escaparate con luz natural.

Luego están las plantas: docenas de plantas en macetas, desde filodendros hasta calatheas y hiedra del diablo, suministradas por Palm and Pine, con sede en Asheville, Carolina del Norte, y todas a la venta. El propio Kyle Chapman de Miami dirige la tienda satélite de Palm and Pine en la nueva tienda de Dale Zine.

Palm and Pine es un espacio propiedad de mujeres queer y que comenzó en Asheville ”, explica Chapman. “Cuando Dale se estaba mudando aquí, Steve y Lillian hablaban sobre cómo querían vender plantas. Entonces, se los presenté a mis amigos. Nuestro enfoque está en plantas que sean fáciles de cuidar y que puedan transformar un espacio sin requerir mucho trabajo. Nadie quiere convertirse en horticultor para tener un par de plantas de interior “.

La vegetación ciertamente agrega mucho al look de Dale Zine. Miami es un componente importante de la nueva tienda y está claro que uno de los objetivos de Saiz es ser un componente igualmente importante de Miami.

Dale Zine está comprometido con la lucha contra el materialismo ostentoso que a menudo se asocia con Miami. El equipo quiere brindar a los residentes un espacio para comprar productos más estimulantes intelectualmente.

“Nadie iniciaría este negocio en Miami con la cabeza ecuánime”, dice Saiz, medio en broma. “Estamos tratando de luchar contra el clasismo inherente de Miami. La gente siempre está apareciendo aquí en busca de una joyería. Mucha gente en Miami se dedica a la lujos. Sin embargo, eso significa que somos los únicos de nuestro tipo. Entonces, si bien una tienda de fanzines y una librería de arte puede parecer que no prosperaría aquí, parece que nadie más está haciendo lo que nosotros hacemos. Es como si estuviéramos llenando un vacío “.

En el núcleo de Dale Zine está su nombre, la abreviatura general en español de ándale que puede significar cualquier cosa, desde “OK” hasta “¡Date prisa, hermano!”. A Saiz le gusta pensar en la palabra desde una perspectiva positiva, similar al lema de Nike de “Simplemente hazlo”.

Dale Zine. 79 SE First St., Miami. De miércoles a domingo desde el mediodía hasta las 5 p.m.