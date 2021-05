Tras la pandemia del Covid-19, la ciudad de Miami se prepara para la celebración del carnaval en su edición 021.

En el 2020, la festividad de la tradicional calle de la “Ciudad del Sol”, se hizo de manera virtual, pero en esta ocasión tendrá todo el calor y sabor que le caracteriza.

“Estamos emocionados de poder presentar una vez más el Carnaval de Miami en persona”, dijo Joan Hinkson-Justin, presidenta del Comité Anfitrión del Carnaval de Miami Broward One a través del sitio web.

Los organizadores del Carnaval de Miami, indicaron en el comunicado que las personas que acudan a los eventos que se realizarán del 9 al 11 de octubre deberán seguir un protocolo de bioseguridad, para garantizar que no haya contagios de Covid-19.

“Para garantizar que podamos planificar nuestro evento cultural, con la salud y la seguridad de nuestras partes interesadas y patrocinadores como una parte clave de ese plan “, dijeron los organizadores.

Indicaron que el departamento médico y de parques del condado de Broward Country dieron luz verde siempre y cuando haya capacidad reducida y se haya implementado un plan de acción de seguridad. Aún no hay información sobre las restricciones de capacidad exactas o los detalles oficiales sobre el plan de seguridad.

#MiamiCarnival is BACK! And the road is getting whatever body we give it this year 🤷🏿‍♀️ 🎉 🙌🏿

Get all the safety precautions and more important details here: https://t.co/yiolal6nJE

— Travel Noire (@TravelNoire) May 24, 2021