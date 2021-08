Este jueves se develó en Estambul, Turquía, lo que muchos fanáticos de la Champions League, estaban esperando y era los emparejamientos de grupos para la temporada 2021-2022.

El sorteo donde estuvieron grandes personalidades del balompié mundial, arrojó unos emparejamientos que reavivarán viejos duelos.

Uno de ellos es el que tendrán el Real Madrid y el Inter de Milián, que ambos estuvieron en la fase de grupos de la campaña pasada.

Los españoles e italianos tendrán también a un viejo rival como lo es el Shakhtar y al recién llegado Sheriff de la Liga de Moldavia.

The @ChampionsLeague draw has produced some fascinating ties. We're in for a brilliant group stage!

😉👍

El sorteo de la @ChampionsLeague nos ha dejado cruces fascinantes. ¡Menuda fase de grupos nos espera! #UCLDraw pic.twitter.com/epEqJusUCH

— Aitor Karanka (@Karanka) August 26, 2021